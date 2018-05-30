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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Клімкін в ООН прокоментував замах на Бабченка

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / Фото з вільних джерел

Політичні вбивства – одна з головних тактик, які Росія використовує для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН.

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Він підкреслив, що в Україну Аркадій Бабченко був змушений переїхати з Росії через напади та погрози. І офіційна Москва завжди розглядала журналіста як ворога.

Занадто рано говорити, хто за цим стоїть, однак розуміння аналогічних випадків змушує нас думати про те, що Росія використовує і інші види тактики для дестабілізації України, зокрема, проводить теракти, підривну діяльність і політичні вбивства,
– сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН.

Тим часом, представник Росії в Радбезі цинічно відреагував на вбивство Бабченка. Васілій Нєбєнзя, не називаючи імен заявив, що у Києві вбивають опозиційних журналістів. Проте, до кого опозиційних, – не уточнив.

 

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін ООН Новини Росії "Вбивство" Аркадія Бабченка
Джерело: 24 Канал
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