В клинике США мужчина начал стрельбу: есть пострадавшие
Во вторник, 9 февраля, в США в штате Миннесота мужчина устроил стрельбу в клинике. Сейчас известно о 5 пострадавших.
Источник:Star Tribune
Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями. Пока неизвестно, есть ли среди них медицинский персонал клиники.
Актуально В Хорватии осудили мужчину, убившего беременную украинку в Днепре
Детали
- Инцидент произошел в городе Баффало около 11:00.
- Сначала мужчина начал стрельбу, а уже через считанные минуты в клинике взорвалась бомба.
- Медицинский персонал и пациентов эвакуировали.
- Информации о погибших, к счастью, нет.
- Пострадавшая женщина получила 3 огнестрельных ранения. Ее срочно госпитализировали в Северную мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдее. Кроме того, в эту же больницу госпитализировали еще 2 пострадавших.
- Также 2 человека госпитализировали в медицинский центр Баффало.
Поделиться новостью