Во вторник, 9 февраля, в США в штате Миннесота мужчина устроил стрельбу в клинике. Сейчас известно о 5 пострадавших.

Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями. Пока неизвестно, есть ли среди них медицинский персонал клиники. Актуально В Хорватии осудили мужчину, убившего беременную украинку в Днепре Детали Инцидент произошел в городе Баффало около 11:00.

Сначала мужчина начал стрельбу, а уже через считанные минуты в клинике взорвалась бомба.

Медицинский персонал и пациентов эвакуировали.

Информации о погибших, к счастью, нет.

Пострадавшая женщина получила 3 огнестрельных ранения. Ее срочно госпитализировали в Северную мемориальную больницу здравоохранения в Роббинсдее. Кроме того, в эту же больницу госпитализировали еще 2 пострадавших.

Также 2 человека госпитализировали в медицинский центр Баффало. Обратите внимание! По данным издания Associated Press, стрелка уже задержали. Однако никакой информации о мотивах мужчины пока нет. Правоохранители пообещали раскрыть детали инцидента уже во время ближайшей пресс-конференции.