У клініці у США чоловік влаштував стрілянину: є постраждалі
У вівторок, 9 лютого, у США у штаті Міннесота чоловік влаштував стрілянину у клініці. Наразі відомо про 5 постраждалих.
Джерело:Star Tribune
Постраждалих госпіталізували із вогнепальними пораненнями. Наразі невідомо, чи є серед них медичний персонал клініки.
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Деталі
- Інцидент стався у місті Баффало близько 11:00.
- Спершу чоловік розпочав стрілянину, а вже через лічені хвилини у клініці вибухнула бомба.
- Медичний персонал та пацієнтів евакуювали.
- Інформації про загиблих, на щастя, немає.
- Постраждала жінка отримала 3 вогнепальні поранення. Її терміново госпіталізували до Північної меморіальної лікарні охорони здоров'я у Роббінсдеї. Окрім того, у цю ж лікарню госпіталізували ще 2 постраждалих.
- Також 2 людей госпіталізували у медичний центр Баффало.
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