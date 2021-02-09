У вівторок, 9 лютого, у США у штаті Міннесота чоловік влаштував стрілянину у клініці. Наразі відомо про 5 постраждалих.

Постраждалих госпіталізували із вогнепальними пораненнями. Наразі невідомо, чи є серед них медичний персонал клініки. Актуально У Хорватії засудили чоловіка, який вбив вагітну українку в Дніпрі Деталі Інцидент стався у місті Баффало близько 11:00.

Спершу чоловік розпочав стрілянину, а вже через лічені хвилини у клініці вибухнула бомба.

Медичний персонал та пацієнтів евакуювали.

Інформації про загиблих, на щастя, немає.

Постраждала жінка отримала 3 вогнепальні поранення. Її терміново госпіталізували до Північної меморіальної лікарні охорони здоров'я у Роббінсдеї. Окрім того, у цю ж лікарню госпіталізували ще 2 постраждалих.

Також 2 людей госпіталізували у медичний центр Баффало. Зверніть увагу! За даними видання Associated Press, стрілка вже затримали. Однак жодної інформації про мотиви чоловіка наразі немає. Правоохоронці пообіцяли розкрити деталі інциденту вже під час найближчої пресконференції.