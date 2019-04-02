Клинику "Новий зір" атакуют рейдеры

Из-за купленных судебных решений, махинаций с реестром собственности и "титушек" медицинский центр может лишиться помещения

Офтальмологическая клиника "Новий зір" рискует лишиться здания из-за махинаций с реестром собственности, купленных судебных решений и набегов "титушек". Об этом стало известно из расследования журналистов Цензор.НЕТ.

Как следует из расследования, здание на Глыбочицкой, которое сейчас пытаются отобрать у "Нового зору", его собственники (компания "К Инвест") купили в 2010 году. кредит в размере 1,8 млн долл. в принадлежащем банкиру Владимиру Клименко "Укринбанке". Кредит погашали до признания "Укринбанка" неплатежеспособным и введения временной администрации Фондом гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году. Из-за судов акционеров "Укринбанка" с государством и перерегистрации этого банковского учреждения в занимающуюся недвижимостью компанию "Укринком", по закону не являющуюся правопреемником ликвидированного финучреждения, заемщики не понимали, кому должны возвращать кредиты.

Не сумев доказать свою правоту в судах, "Укринком" уступил право требования по ипотечному кредиту "К Инвест" финансовой компании "Инвент-финанс", которая также попыталась через суд заставить "К Инвест" возвращать деньги не Фонду гарантирования вкладов, а ей. Параллельно – противозаконно вносит изменения в госреестр и становится "собственником" здания на Глыбочицкой. А в Ржищевском городском суде появляется постановление об аресте этого здания и передаче его на ответственное хранение детективному агентству "Парма" – в рамках обеспечения иска частного лица к "Инвент-финансу".

"В этом постановлении нарушены правила подсудности (учитывая, что ответчик и имущество зарегистрированы в городе Киеве, Ржищевский городской суд никак не мог рассматривать данное заявление), выбранные меры обеспечения иска не адекватны. Данное определение суда так и не появилось в реестре судебных решений", – перечисляет нарушения юрист ООО "ОК Новий зір" Елена Демченко.

Под видом исполнения этого постановления в клинику "Нового зору" на Глыбочицкой приходил частный судебный исполнитель в сопровождении спортивных парней. Не предъявляя никаких документов, они блокировали работу медцентра, требовали прекратить операции, не впускали записанных на прием пациентов. И передавали собственникам здания приглашения от Клименко "договориться".

Минюст признал смену собственника объекта на Глыбочицкой незаконной, предписал отменить ее. Но выполнить это решение невозможно: упомянутое постановление Ржищевского горсуда запрещает любые действия в отношении этого объекта. Его пересмотр назначен на 3 апреля.

Сейчас реальные собственники здания на Глыбочицкой обжалуют постановление Ржищевского городского суда в апелляционной инстанции, подали иски по обжалованию уступки права требования по своему кредитному договору. В досудебном расследовании – дело о препятствовании хозяйственной деятельности медцентра "Новий зір". Директор "К-Инвест" подает в суд гражданский иск о незаконной смене собственника здания на Глыбочицкой.

"Мы опасаемся физического захвата. Приемы и операции отменять не будем... Но мы все будем здесь – с документами, с юристами – и будем отстаивать свою позицию и свои законные права", – заявила директор ООО "ОК Новий зір" Марина Чирва.