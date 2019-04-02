Клініку "Новий зір" атакують рейдери

Через куплені судові рішення, махінації з реєстром власності та "тітушок", медичний центр може втратити приміщення.

Офтальмологічна клініка "Новий зір" ризикує втратити будівлі через махінації з реєстром власності, куплені судові рішення і набіги "тітушок". Про це стало відомо з розслідування журналістів Цензор.НЕТ.

Як випливає з розслідування, будівля на Глибочицькій, яку зараз намагаються відібрати у "Нового зору", його власники (компанія "К Інвест") купили в 2010 році. Кредит в розмірі 1,8 млн доларів в "Укрінбанку", який належить банкіру Володимиру Клименко. Кредит погашали до визнання "Укрінбанку" неплатоспроможним і введення тимчасової адміністрації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році. Через суди акціонерів "Укрінбанку" з державою і перереєстрації цієї банківської установи в компанію "Укрінком", яка займається нерухомістю, яка згідно із законом не є правонаступником ліквідованої фінустанови, позичальники не розуміли, кому повинні повертати кредити.

Не зумівши довести свою правоту в судах, "Укрінком" поступився правом вимоги за іпотечним кредитом "К Інвест" фінансової компанії "Інвент-фінанс", яка також спробувала через суд змусити "К Інвест" повертати гроші не Фонду гарантування вкладів, а їй. Паралельно – протизаконно вносить зміни до держреєстру і стає "власником" будівлі на Глибочицькій. А в Ржищівському міському суді з'являється постанова про арешт цієї будівлі і передачі його на відповідальне зберігання детективному агентству "Парма" – в рамках забезпечення позову приватної особи до "Інвент-Фінанс".

"У цій постанові порушені правила підсудності (враховуючи, що відповідач і майно зареєстровані в місті Києві, Ржищівський міський суд ніяк не міг розглядати цю заяву), вибрані заходи забезпечення позову не адекватні. Дане визначення суду так і не з'явилося в реєстрі судових рішень", – перераховує порушення юрист ТОВ "ОК Новий зір" Олена Демченко.

Під виглядом виконання цієї постанови в клініку "Нового зору" на Глибочицькій приходив приватний судовий виконавець у супроводі спортивних хлопців. Не пред'являючи жодних документів, вони блокували роботу медцентру, вимагали припинити операції, не впускали записаних на прийом пацієнтів. І передавали власникам будівлі запрошення від Клименка "домовитися".

Мін'юст визнав зміну власника об'єкта на Глибочицькій незаконною, наказав скасувати її. Але виконати це рішення неможливо: згадана постанова Ржищевського міськсуду забороняє будь-які дії щодо цього об'єкта. Його перегляд призначений на 3 квітня.

Зараз реальні власники будівлі на Глибочицькій оскаржать постанову Ржищівського міського суду в апеляційній інстанції, подали позови щодо оскарження поступів права вимоги за своїм кредитним договором. У досудовому розслідуванні – справа про перешкоджання господарській діяльності медцентру "Новий зір". Директор "К-Інвест" подає в суд цивільний позов про незаконну зміну власника будівлі на Глибочицькій.

"Ми побоюємося фізичного захоплення. Прийоми і операції відміняти не будемо... Але ми всі будемо тут – з документами, з юристами – і будемо відстоювати свою позицію і свої законні права", – заявила директор ТОВ "ОК Новий зір" Марина Чирва.