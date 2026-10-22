Об этом бывшая госсекретарь США заявила в подкасте High Stakes, который она ведет вместе с журналисткой Карой Свишер. Она подчеркнула, что в Москве могут храниться компрометирующие фото или видео с участием главы Белого дома.

Мошенничество или страх разоблачения

Главным доказательством своей версии Клинтон считает то, насколько упорно президент США сопротивлялся рассекречиванию документов Джеффри Эпштейна. По ее словам, логика действий Вашингтона заключается в желании угодить Кремлю, чтобы тот не обнародовал имеющиеся материалы.

Она также вновь назвала американского лидера марионеткой Кремля, напомнив, что говорила об опасных связях еще во время предвыборных дебатов десять лет назад.

По мнению Клинтон, политик планирует разделить сферы глобального влияния, оставив Москве контроль над Европой, однако российские аппетиты не остановятся на территории Украины.

Позиция Белого дома и обеспокоенность Киева

В последние недели Вашингтон предпринял ряд противоречивых шагов, в частности, приостановил действие закона о санкциях против России ради дипломатических переговоров и одобрил поставки российского дизельного топлива.

Президент Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что подобные действия выглядят как попытка заставить Украину капитулировать, несмотря на неспособность США заставить Кремль прекратить войну.

Ранее политолог Максим Джигун также отмечал, что среди возможных рычагов российского шантажа могут фигурировать расшифровка файлов Эпштейна.