Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Максим Джигун. По его словам, могут быть разные сценарии, объясняющие, почему Трамп потакает России. Здесь могут быть задействованы деньги, но истинные причины могут быть гораздо глубже.

Почему Трамп лоялен к Путину?

Как подчеркнул Джигун, очевидно, что Трамп очень хочет продать своему окружению акции российского "Лукойла". Это для него вполне приемлемый аргумент, чтобы идти на договоренности с Россией и говорить об ослаблении санкционного давления.

На самом деле такие действия Трампа – абсолютно аморальный шаг, который является "плевком в могилу" покойного сенатора Линдси Грэма. Ведь буквально недавно в США принимали законопроект о введении ограничений для государств, которые будут импортировать российские энергоносители.

Предпринимая такие нелогичные и аморальные шаги, Трамп, несомненно, испытывает либо большой интерес, либо большой страх перед Россией. Какой из них? Вряд ли мы когда-нибудь об этом услышим. Иногда разговоры между лидерами государств остаются без утечек. Это может быть как "пряник" для Трампа в виде энергетического ресурса, так и ультиматум и шантаж, который россияне могут применить к Трампу,

– отметил Джигун.

Почему Трамп благосклонен к России: смотрите видео 24 Канала

Компромат может быть совершенно разным. И здесь можно только предполагать, ведь точных данных нет.

Это может быть что угодно – от расшифровок "файлов Эпштейна" до других вещей, которые могут свидетельствовать о махинациях или других действиях американского президента,

– отметил Джигун.

Добавим, что в последнее время Дональд Трамп у неоднократно критиковал Украину из-за ударов по российским НПЗ. Он убежден, что именно это провоцирует рост мировых цен на дизельное топливо. При этом президент США не говорит о том, что цены на нефть выросли после того, как США начали боевые действия против Ирана.