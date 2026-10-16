Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Максим Джигун. За його словами, можуть бути різні сценарії, чому Трамп підігрує Росії. Тут можуть бути замішані гроші, але справжні причини можуть бути значно глибшими.

Чому Трамп лояльний до Путіна?

Як наголосив Джигун, очевидно, що Трамп дуже хоче продати своєму оточенню акції російського "Лукойлу". Це для нього цілком прийнятний аргумент, щоб йти на домовленості з Росією та говорити про послаблення санкційного тиску.

Насправді такі дії Трампа – абсолютно аморальний крок, який є "плювком в могилу" покійного сенатора Ліндсі Грема. Адже буквально нещодавно у США ухвалювали законопроєкт про введення обмежень для держав, які імпортуватимуть російські енергоносії.

Роблячи такі алогічні та аморальні кроки, Трамп точно має або велике зацікавлення, або великий страх перед Росією. Який він? Навряд чи ми колись про це почуємо. Іноді розмови між лідерами держав залишаються без витоків. Це може бути як "пряник" для Трампа у вигляді енергетичного ресурсу, так і ультиматум та шантаж з тим, що росіяни можуть мати на Трампа,

– зауважив Джигун.

Чому Трамп прихильний до Росії: дивіться відео 24 Каналу

Компромат може бути абсолютно різний. І тут лише можна припускати, адже точних даних немає.

Це може бути від розшифровок "файлів Епштейна" до інших речей, які можуть свідчити про махінації чи інші дії американського президента,

– зазначив Джигун.

Додамо, упродовж останнього часу Дональд Трамп неодноразово критикував Україну через удари по російських НПЗ. Він переконаний, що саме це провокує ріст світових цін на дизель. При цьому президент США не говорить про те, що ціни на нафту зросли після того, як Штати почали бойові дії проти Ірану.