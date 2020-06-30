Пусть мужчины привыкают, – Клитина объяснила, почему объявила о создании партии в купальнике
Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее попадала в интим-скандал, объявила о создании собственной партии под названием "Украина против коррупции". Впрочем, сделала она это неординарным способом – видеообращение к гражданам записала в откровенном купальнике.
Свои действия Клитина поспешила объяснить. По ее словам, мужчины в Украине должны привыкать, что красивая женщина может одновременно быть и решительной, и умной. Об этом она рассказала в интервью "Стране".
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Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Простите, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально,
– заявила она.
Политик считает, что своим видео сумела "показать этот нарыв (женоненавистничество – 24 канал)".
"Пусть посмотрят все на себя. Это они грязные и низкие, так обо мне говорят. А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, как я выгляжу, и какой у меня пол?" – добавила Клитина.
В то же время, лидер новой украинской политсилы отказалась рассказать, настоящая ли у нее грудь. Она уточнила, что такая информация стоит денег и предложила, очевидно, своим "хейтерам", сделать ставки.
Также Клитина объяснила, для чего ей своя партия. Она подчеркнула: хочет, чтобы ею гордился сын.
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"Знаете, хочу чтобы сын мной гордился. А не слышал в школе, что мама – проститутка. Это моя цель", – заявила она.
Интим-скандал с Клитиной: коротко
- В ноябре 2019 года народный депутат Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора нардепов от "Слуги народа". В нем говорится о том, что Клитина якобы получила свою должность через постель.
- Впоследствии пранкер Джокер опубликовал переписку с чиновницей. Он посоветовал ей написать о своей счастливой семье в соцсети. На странице Клитиной появилось такое сообщение.
- Кроме того, пранкер спросил у Клитиной, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом (министром инфраструктуры Криклием – 24 канал) не удовлетворен Вова". Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра инфраструктуры.
- Она также заявила, якобы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", поскольку "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".
- После министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий инициировал увольнение своего заместителя Александры Клитиной. Он это объяснил тем, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.