Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которая ранее попадала в интим-скандал, объявила о создании собственной партии под названием "Украина против коррупции". Впрочем, сделала она это неординарным способом – видеообращение к гражданам записала в откровенном купальнике.

Свои действия Клитина поспешила объяснить. По ее словам, мужчины в Украине должны привыкать, что красивая женщина может одновременно быть и решительной, и умной. Об этом она рассказала в интервью "Стране".

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Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Простите, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально,

– заявила она.

Политик считает, что своим видео сумела "показать этот нарыв (женоненавистничество – 24 канал)".

"Пусть посмотрят все на себя. Это они грязные и низкие, так обо мне говорят. А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, как я выгляжу, и какой у меня пол?" – добавила Клитина.

В то же время, лидер новой украинской политсилы отказалась рассказать, настоящая ли у нее грудь. Она уточнила, что такая информация стоит денег и предложила, очевидно, своим "хейтерам", сделать ставки.

Также Клитина объяснила, для чего ей своя партия. Она подчеркнула: хочет, чтобы ею гордился сын.

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"Знаете, хочу чтобы сын мной гордился. А не слышал в школе, что мама – проститутка. Это моя цель", – заявила она.

Интим-скандал с Клитиной: коротко