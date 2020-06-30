Екзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше потрапляла в інтим-скандал, оголосила про створення власної партії під назвою "Україна проти корупції". Втім, зробила вона це у неординарний спосіб – відеозвернення до громадян записала у відвертому купальнику.

Свої дії Клітіна поспішила пояснити. За її словами, чоловіки в Україні мають звикати, що красива жінка може водночас бути і рішучою, і розумною. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Стране".

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Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, рішучою і сміливою. І не треба у паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого у моєму вигляді? Ви що, на пляжі груди не бачили? Ну, реально,

– заявила вона.

Політикиня вважає, що своїм відео зуміла «показати цей нарив (жінконенависництво – 24 канал)".

"Нехай подивляться всі на себе. Це вони брудні і низькі, що так про мене говорять. А що поганого в моїх грудях? Я ні в кого нічого не вкрала, корупцією не займалася, а навпаки. Так що, мене тепер треба хейтити за те, як я виглядаю, і яка у мене стать?" – додала Клітіна.

Водночас, лідерка нової української політсили відмовилась розповісти, чи справжні у неї груди. Вона уточнила, що така інформація коштує грошей та запропонувала, вочевидь, своїм "хейтерам", зробити ставки.

Також Клітіна пояснила, для чого їй своя партія. Вона наголосила: хоче, аби нею пишався син.

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"Знаєте, хочу аби син мною пишався. А не чув у школі, що мама – повія. Це моя ціль", – заявила вона.

Інтим-скандал із Клітіною: коротко