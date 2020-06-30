Нехай чоловіки звикають, – Клітіна пояснила, чому оголосила про створення партії в купальнику
Екзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яка раніше потрапляла в інтим-скандал, оголосила про створення власної партії під назвою "Україна проти корупції". Втім, зробила вона це у неординарний спосіб – відеозвернення до громадян записала у відвертому купальнику.
Свої дії Клітіна поспішила пояснити. За її словами, чоловіки в Україні мають звикати, що красива жінка може водночас бути і рішучою, і розумною. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Стране".
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Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, рішучою і сміливою. І не треба у паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого у моєму вигляді? Ви що, на пляжі груди не бачили? Ну, реально,
– заявила вона.
Політикиня вважає, що своїм відео зуміла «показати цей нарив (жінконенависництво – 24 канал)".
"Нехай подивляться всі на себе. Це вони брудні і низькі, що так про мене говорять. А що поганого в моїх грудях? Я ні в кого нічого не вкрала, корупцією не займалася, а навпаки. Так що, мене тепер треба хейтити за те, як я виглядаю, і яка у мене стать?" – додала Клітіна.
Водночас, лідерка нової української політсили відмовилась розповісти, чи справжні у неї груди. Вона уточнила, що така інформація коштує грошей та запропонувала, вочевидь, своїм "хейтерам", зробити ставки.
Також Клітіна пояснила, для чого їй своя партія. Вона наголосила: хоче, аби нею пишався син.
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"Знаєте, хочу аби син мною пишався. А не чув у школі, що мама – повія. Це моя ціль", – заявила вона.
Інтим-скандал із Клітіною: коротко
- У листопаді 2019 року народний депутат Антон Поляков опублікував фрагмент розмови нардепів від "Слуги народу". У ньому мовиться про те, що Клітіна нібито отримала свою посаду через ліжко.
- Згодом пранкер Джокер опублікував листування з чиновницею. Він порадив їй написати про свою щасливу родину в соцмережі. На сторінці Клітіної з’явився такий допис.
- Крім того, пранкер запитав Клітіну, чи зможе вона "потягнути міністерство", тому що "Владом (міністром інфраструктури Кріклієм – 24 канал) не задоволений Вова". Клітіна відповіла, що змогла б і розкритикувала міністра інфраструктури.
- Вона також заявила, нібито Криклій відсунув її від "Укрзалізниці", оскільки "вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви".
- Опісля міністр інфраструктури України Владислав Криклій інціював звільнення своєї заступниці Олександри Клітіної. Він це пояснив тим, що ситуація стала приводом для падіння довіри до чиновниці.