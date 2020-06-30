Олександра Клітіна створює свою партію: біографія чиновниці, яку звільнили після інтим-скандалу
Олександра Клітіна, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра інфраструктури, оголосила про створення власної політичної партії. Ексчиновниця заявила, виступивши в одному купальнику, що боротиметься проти корупції.
24 канал зібрав найцікавіші факти з біографії Олександри Клітіною. Більше – читайте далі.
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Біографія Олександри Клітіної
- Ексчиновниця народилася у Києві у 1982 році. Вищу освіту Клітіна здобула у 2005 році в Університеті професійної освіти Ларенштайн (Нідерланди) з міжнародного бізнес-менеджменту.
- Згодом Клітіна пройшла низку закордонних тренінгів. Працювала у банку Millennium Capital керівником з розвитку бізнесу.
- З 2005 року вона почала працювати у низці приватних компаній, зокрема заступницею керівника з інвестиційного банкінгу групи Univer. Її кар'єра там тривала до 2015 року.
- У Міністерстві інфраструктури Клітіна почала працювати у 2015 році. Там вона була радницею Андрія Пивоварського. Згодом її призначили головою Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури, який фінансується ЄС.
- Після обрання нового Кабміну вона стала заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія.
- Однак вже у листопаді 2019 року її звільнили з посади після гучного інтим-скандалу.
- З 22 червня 2020 року працює радником голови Державного космічного агентства України.
Клітіна має сина / Фото з її інстаграму
Інтим-скандал з Клітіною: головне
19 листопада виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков виклав у мережу запис розмову, на якій нардепи обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної. Вони стверджували, що посаду вона отримала через ліжко.
22 листопада міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що є "підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела" і що "це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інфопросторі". 27 листопада Кабмін звільнив з посади Олександру Клітіну.
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Створення власної політичної партії
Після гучного інтим-скандалу Клітіна оголосила про створення власної партії. Цю новину вона повідомила дуже неординарно – з'явилася перед камерою в одному купальнику.
За словами Олександри, таке рішення вона ухвалила для того, щоб зупинити "політичних проститутів", які вважають, що "якщо у них є щось у штанях, то цього достатньо для успіху".
Партія, за задумом Клітіної, буде називатися "Україна проти корупції".
Клітіна оголосила про створення власної партії: дивіться відео