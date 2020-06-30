Олександра Клітіна, яка раніше обіймала посаду заступниці міністра інфраструктури, оголосила про створення власної політичної партії. Ексчиновниця заявила, виступивши в одному купальнику, що боротиметься проти корупції.

24 канал зібрав найцікавіші факти з біографії Олександри Клітіною. Більше – читайте далі.

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Біографія Олександри Клітіної

Ексчиновниця народилася у Києві у 1982 році. Вищу освіту Клітіна здобула у 2005 році в Університеті професійної освіти Ларенштайн (Нідерланди) з міжнародного бізнес-менеджменту.

Згодом Клітіна пройшла низку закордонних тренінгів. Працювала у банку Millennium Capital керівником з розвитку бізнесу.

З 2005 року вона почала працювати у низці приватних компаній, зокрема заступницею керівника з інвестиційного банкінгу групи Univer. Її кар'єра там тривала до 2015 року.

У Міністерстві інфраструктури Клітіна почала працювати у 2015 році. Там вона була радницею Андрія Пивоварського. Згодом її призначили головою Офісу підтримки реформ Міністерства інфраструктури, який фінансується ЄС.

Після обрання нового Кабміну вона стала заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Однак вже у листопаді 2019 року її звільнили з посади після гучного інтим-скандалу.

З 22 червня 2020 року працює радником голови Державного космічного агентства України.



Клітіна має сина / Фото з її інстаграму

Інтим-скандал з Клітіною: головне

19 листопада виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков виклав у мережу запис розмову, на якій нардепи обговорюють призначення заступником міністра інфраструктури Олександри Клітіної. Вони стверджували, що посаду вона отримала через ліжко.

22 листопада міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що є "підстави для того, щоб вважати, що вона не зовсім нормально як член команди себе повела" і що "це жодним чином не стосується тих сексистських закидів, які були в інфопросторі". 27 листопада Кабмін звільнив з посади Олександру Клітіну.

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Створення власної політичної партії

Після гучного інтим-скандалу Клітіна оголосила про створення власної партії. Цю новину вона повідомила дуже неординарно – з'явилася перед камерою в одному купальнику.

За словами Олександри, таке рішення вона ухвалила для того, щоб зупинити "політичних проститутів", які вважають, що "якщо у них є щось у штанях, то цього достатньо для успіху".

Партія, за задумом Клітіної, буде називатися "Україна проти корупції".

Клітіна оголосила про створення власної партії: дивіться відео