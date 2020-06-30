Александра Клитина, ранее занимавшая должность заместителя министра инфраструктуры, объявила о создании собственной политической партии. Экс-чиновница заявила, выступив в одном купальнике, что будет бороться против коррупции.

24 канал собрал интересные факты из биографии Александры Клитиной. Больше – читайте дальше.

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Биография Александры Клитиной

Экс-чиновница родилась в Киеве в 1982 году. Высшее образование Клитина получила в 2005 году в Университете профессионального образования Ларенштайн (Нидерланды) по международному бизнес-менеджменту.

Впоследствии Клитина прошла ряд иностранных тренингов. Работала в банке Millennium Capital руководителем по развитию бизнеса.

С 2005 года она начала работать в ряде частных компаний, в том числе заместителем руководителя по инвестиционному банкингу группы Univer. Ее карьера там продолжалась до 2015 года.

В Министерстве инфраструктуры Клитина начала работать в 2015 году. Там она была советницей Андрея Пивоварского. Впоследствии ее назначили главой Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры, который финансируется ЕС.

После избрания нового Кабмина она стала заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Однако уже в ноябре 2019 года ее уволили с должности после громкого интим-скандала.

С 22 июня 2020 года работает советником главы Государственного космического агентства Украины.

У Клитиной есть сын / Фото из ее инстаграма

Интим-скандал с Клитиной: главное

19 ноября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков выложил в сеть запись разговора, в котором нардепы обсуждают назначение заместителем министра инфраструктуры Александры Клитиной. Они утверждали, что должность она получила через постель.

22 ноября министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что есть "основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела" и что "это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве". 27 ноября Кабмин уволил с должности Александру Клитину.

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Создание собственной политической партии

После громкого интим-скандала Клитина объявила о создании собственной партии. Эту новость она сообщила очень неординарно – появилась перед камерой в одном купальнике.

По словам Александры, такое решение она приняла для того, чтобы остановить "политических проститутов", которые считают, что "если у них есть что-то в штанах, то этого достаточно для успеха".

Партия, по замыслу Клитиной, будет называться "Украина против коррупции".

Клитина объявила о создании собственной партии: смотрите видео