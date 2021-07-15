Почему-то символами России стали Мишка-неваляшка и Шапко-кот. Имен у персонажей нет, но уже есть немало характеристик – от людей, которые шокировано комментируют увиденное в соцсетях.
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"За что нам все это": как реагирует сеть на российские олимпийские талисманы
Создали Мишки-неваляшки и Шапко-кота еще в 2019 в дизайн-студии Артемия Лебедева. В ОКР медведя описывают как компанейского весельчака, а кота – как его антипода (печального скептика).
- Но люди в сети описывают их совершенно иначе.
Как именно – читайте ниже, но сначала посмотрите видео представления талисманов:
А вот так примерно встретили это видео люди в твиттере / Скриншот 24 канала
И, собственно, подборка типичных комментариев:
- "Кот-кокос и медведь-гашиш".
- "Кот-откат и медведь-распил".
- "Просто символы современной России – вор-ушанка и диванный неваляшка".
- "Это не допинг, у нас вся страна такая упоротая".
- "Остановите наркоманию среди дизайнеров".
- "Что это за ужас? Кот похож на череп без нижней челюсти, а медведь на клизму".
- "А где лось-балалайка и волк-лапоть?"
- "Почему кот мертвый?"
- "Кошачье облачко и медвежонок-клизма? За что нам все это?"
- "Это может действительно стать популярным, если один черт досидит до 2036".
Комментарии в сети по российским талисманам: скриншоты sports.ru
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