Кремлевская пропаганда попала в неловкое положение из-за видео, на котором Путин якобы общается со стюардессами. На самом же деле ролик был смонтирован. Об этом заявил журналист Сергей Лещенко, передает 24 канал.

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Для того чтобы показать, что Путин открыт для общения, он якобы провел встречу с работниками авиакомпании "Аэрофлот", которая из-за санкций теперь никуда не может летать.

Вся эта история фейк. Сам Путин был записан на фоне зелёного фона, на который впоследствии наложили изображение. Это стало известно, когда все присмотрелись и увидели, что рука Путина просто проходит сквозь микрофон.

– рассказал Лещенко.

Кроме того, на отражении изображения в чайнике видно, что Путин сидит один.



Рука Путина прошла сквозь микрофон / Скриншот с видео

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