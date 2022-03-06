Кремлівська пропаганда осоромилася через відео, на якому Путін нібито спілкується зі стюардесами. Насправді ж ролик був змонтований. Про це заявив журналіст Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

До теми Путіну дуже страшно, а в Росії назрівають бунти, – Геращенко

Для того, щоб показати, що Путін відкритий для спілкування, він начебто провів зустріч з працівниками авіакомпанії "Аерофлот", яка через санкції тепер нікуди не може літати.

Уся ця історія є фейком. Сам Путін був записаний на фоні зеленого фону, на який згодом наклали зображення. Це стало відомо, коли всі придивилися і побачили, що рука Путіна просто проходить повз мікрофон,

– розповів Лещенко.

Крім того, на відбитті зображення в чайнику видно, що Путін сидить один.



Рука Путіна пройшла крізь мікрофон / Скриншот з відео

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