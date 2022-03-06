Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко уважно вивчив спіч президента Володимира Путіна, з яким він виступив 5 березня під час зустрічі з представницями льотного складу "Аерофлоту". І ось що вдалося йому зауважити у поведінці "вождя".

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Путін – нажаханий, а навколо нього назрівають бунти

Путіну страшно. Дуже страшно. Хоч він і намагався це ретельно приховати. Настільки страшно, що він навіть боїться зустрічатися з живими людьми,

– підкреслив Геращенко.

Він переконаний, що Путін прорахувався, адже весь світ сприймає його зараз однаково – як абсолютне зло.

Також Геращенко підкреслює, що в Росії назрівають бунти. Мовиться не про мітинги ліберальної опозиції, а незадоволення робочого класу.

"Тих самих простих роботяг з Нижнього Тагіла, які ще два тижні тому планували на травневі полетіти на "all-inclusive" в Єгипет за 60 тисяч рублів", – наголосив він.

Тепер же, після "спеціальної операції з денацифікації" України, цей же робочий повинен буде викласти за подорож цілих 120 тисяч рублів.

Ба більше, і цих грошей, за запевненнями Геращенка, прості робочі можуть не отримати, адже ті ж роботи працювали на експорт або ж використовували імпортні запчастини. А це означає, що підприємства приречені на банкрутство.

Після найжорсткіших в історії економічних санкцій мільйони росіян стануть у найближчі місяці безробітними. Злими та незадоволеними владою. Але діватися їм не буде куди,

– додав він.

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