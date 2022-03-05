Чудодійна рука Путіна

Схоже, що Путін починає відчувати самотність. І, щоб диктатор не виглядав таким наляканим і самотнім, йому домальовують людей.

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Рука, якою диктатор віддав наказ "визволити Україну", схоже священна. Вона має здатність проходити крізь тверді тіла.

На відео, які опублікували у соцмережах, рука Путіна змогла пройти крізь мікрофон – диво!

Дивіться відео, як рука Путіна пройшла крізь мікрофон

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