Чудодейственная рука Путина

Похоже, что Путин начинает ощущать одиночество. И чтобы диктатор не выглядел таким испуганным и одиноким, ему дорисовывают людей.

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Рука, которой диктатор отдал приказ "освободить Украину", похоже, священна. Она имеет способность проходить сквозь жесткие тела.

На видео, опубликованных в соцсетях, рука Путина смогла пройти сквозь микрофон – чудо!

Смотрите видео, как рука Путина прошла через микрофон

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