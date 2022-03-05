Чудодейственная рука Путина
Похоже, что Путин начинает ощущать одиночество. И чтобы диктатор не выглядел таким испуганным и одиноким, ему дорисовывают людей.
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Рука, которой диктатор отдал приказ "освободить Украину", похоже, священна. Она имеет способность проходить сквозь жесткие тела.
На видео, опубликованных в соцсетях, рука Путина смогла пройти сквозь микрофон – чудо!
Смотрите видео, как рука Путина прошла через микрофон
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