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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
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      КМИС опубликовал результаты экзит-пола выборов раньше: в чем причина

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      КМИС опубликовал результаты экзит-пола выборов раньше
      КМИС опубликовал результаты экзит-пола выборов раньше / Фото из открытых источников

      Киевский Международный Институт Социологии опубликовал ранее 20 часов результаты национального экзит-пола второго тура президентских выборов, где соревнуются действующий президент Петр Порошенко и лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский. Причиной досрочной публикации стала техническая ошибка.

      Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал директор КМИС Владимир Панниотто.

      Читайте также: Как голосуют в Украине по состоянию на 19 часов: главное

       

      Результаты экзит-пола выборов президента

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Национальный экзит-пол на президентских выборах: когда будут результаты 2 тура
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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