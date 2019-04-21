КМИС опубликовал результаты экзит-пола выборов раньше: в чем причина
Киевский Международный Институт Социологии опубликовал ранее 20 часов результаты национального экзит-пола второго тура президентских выборов, где соревнуются действующий президент Петр Порошенко и лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский. Причиной досрочной публикации стала техническая ошибка.
Об этом в комментарии журналистам 24 канала рассказал директор КМИС Владимир Панниотто.
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Результаты экзит-пола выборов президента
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Источник: 24 канал
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