По сети разлетелись кадры, где Кнайсль танцует с российским президентом. Появление главы Кремля на свадьбе тогда еще действующей главы австрийского МИД спровоцировало скандал.

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Чиновницу критиковали как и внутри страны, так и во всем Евросоюзе. Мол, пригласив Путина на праздник, она проявила пренебрежение к общей европейской внешней политике.

В конце концов, Кнайсль и все ее правительство ушли в отставку, когда вспыхнул скандал о вероятном финансировании "Партии свободы" из России.

Кнайсль и "Роснефть"

В июне 2021 года акционеры "Роснефти" утвердили новый состав совета директоров. В него, собственно, и вошла экс-глава австрийского МИДа.

Заметим, что остальных членов совета директоров переизбрали на новый срок. Не попал в новый ее состав только российский банкир Олег Вюгин.

В совет вошли 11 человек, в том числе:

Александр Новак – российский вице-премьер;

Максим Орешкин – помощник президента России;

Игорь Сечин – глава "Роснефти";

Герхард Шредер – бывший немецкий канцлер;

Маттиас Варниг – исполнительный директор Nord Stream 2 AG и другие.

Обратите внимание! Ранее Кнайсль начала писать авторские колонки на сайте пропагандистского ресурса Russia Today. Там указано, что она – "аналитик в сфере энергетики и автор книг".