По сети разлетелись кадры, где Кнайсль танцует с российским президентом. Появление главы Кремля на свадьбе тогда еще действующей главы австрийского МИД спровоцировало скандал.
Читайте также SOCAR подтвердила, что подписала соглашение с "Роснефтью" о поставках горючего в Украину
Чиновницу критиковали как и внутри страны, так и во всем Евросоюзе. Мол, пригласив Путина на праздник, она проявила пренебрежение к общей европейской внешней политике.
В конце концов, Кнайсль и все ее правительство ушли в отставку, когда вспыхнул скандал о вероятном финансировании "Партии свободы" из России.
Кнайсль и "Роснефть"
В июне 2021 года акционеры "Роснефти" утвердили новый состав совета директоров. В него, собственно, и вошла экс-глава австрийского МИДа.
Заметим, что остальных членов совета директоров переизбрали на новый срок. Не попал в новый ее состав только российский банкир Олег Вюгин.
В совет вошли 11 человек, в том числе:
- Александр Новак – российский вице-премьер;
- Максим Орешкин – помощник президента России;
- Игорь Сечин – глава "Роснефти";
- Герхард Шредер – бывший немецкий канцлер;
- Маттиас Варниг – исполнительный директор Nord Stream 2 AG и другие.