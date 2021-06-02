Мережею розлетілися кадри, де Кнайсль танцює з російським президентом. Поява очільника Кремля на весіллі тоді ще чинної очільниці австрійського МЗС спровокувала скандал.

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Чиновницю критикували як і всередині країни, так і у всьому Євросоюзі. Мовляв, запросивши Путіна на свято, вона проявила зневагу до спільної європейської зовнішньої політики.

Зрештою, Кнайсль та весь її уряд пішли у відставку, коли спалахнув скандал про ймовірне фінансування "Партії свободи" з Росії.

Кнайсль та "Роснефть"

У червні 2021 року акціонери "Роснефти" затвердили новий склад ради директорів. До нього, власне, й увійшла ексглава австрійського МЗС.

Зауважимо, що інших членів ради директорів переобрали на новий термін. Не потрапив у новий її склад лише російський банкір Олег Вюгін.

До ради увійшли 11 людей, зокрема:

Олександр Новак – російський віцепрем'єр;

Максим Орєшкін – помічник президента Росії;

Ігор Сєчін – глава "Роснефти";

Герхард Шредер – колишній німецький канцлер;

Маттіас Варніг – виконавчий директор Nord Stream 2 AG.

та інші.

Зверніть увагу! Раніше Кнайсль почала писати авторські колонки на сайті пропагандистського ресурсу Russia Today. Там вказано, що вона – "аналітик у сфері енергетики й авторка книг".