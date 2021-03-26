Северная Корея выпустила две баллистические ракеты у берегов Японии в четверг, 25 марта. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга говорит об угрозе мира и стабильности в стране накануне Олимпийских игр.

Испытание двух баллистических ракет малой дальности происходило в Восточном море возле Японии. Премьер обеспокоен ситуацией, ведь в стране началась эстафета олимпийского огня.

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Первый запуск менее чем за год представляет угрозу миру и стабильности в Японии и регионе и нарушает резолюции ООН,

– заявил Есихидэ Суга.

Это уже второе испытание ракет КНДР в течение недели. Предыдущие ракеты, которые Пхеньян тестировал над Желтым морем, преодолевали расстояние 450 километров на высоте 60 километров. Такие испытания вписывались в нормы тестирования баллистических ракет малой дальности, что считается нормальной военной активностью.

Запуск новых ракет

Баллистические ракеты, которые были протестированы во второй раз, могут преодолеть расстояние около 600 километров до запланированной цели и переносить боеголовку весом до 2,5 тонн. Что и вызвало беспокойство Японии.

Реакция на испытания

Сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал на тестировании. После запуска ракет Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание и взволнован ситуацией. Тем временем Япония выдвинула официальный протест через посольство в Китае.

Обратите внимание! С конца 2017 года КНДР поддерживает добровольный мораторий на ядерные испытания и тестирование ракет большой дальности.