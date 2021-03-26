Північна Корея випустила дві балістичні ракети поблизу берегів Японії у четвер, 25 березня. Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга говорить про загрозу миру та стабільності в країні напередодні Олімпійських ігор.

Випробування двох балістичних ракет малої дальності відбувалось у Східному морі біля Японії. Прем'єр стурбований ситуацією, адже в країні розпочалась естафета олімпійського вогню.

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Перший запуск менш ніж за рік становить загрозу миру й стабільності у Японії та регіоні й порушує резолюції ООН,

– заявив Йосіхіде Суга.

Це вже друге випробування ракет КНДР протягом тижня. Попередні ракети, які Пхеньян тестував над Жовтим морем, долали відстань 450 кілометрів на висоті 60 кілометрів. Такі випробування вписувались в норми тестування балістичних ракет малої дальності, що вважається нормальною військовою активністю.

Запуск нових ракет

Балістичні ракети, які були протестовані вдруге, можуть подолати відстань близько 600 кілометрів до запланованої цілі та переносити боєголовку вагою до 2,5 тонн. Що й викликало занепокоєння Японії.

Реакція на випробування

Сам лідер Північної Кореї Кім Чен Ин не був присутній на тестуванні. Після запуску ракет, Рада національної безпеки Південної Кореї скликала екстрене засідання та схвильована ситуацією. Тим часом Японія висунула офіційний протест через посольство у Китаї.

Зверніть увагу! З кінця 2017 року КНДР підтримує добровільний мораторій на ядерні випробування та тестування ракет великої дальності.