Испытания ракет прошли на выходных – 11 и 12 сентября. Об этом сообщило Центральное информационное агентство КНДР.
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Система такого вооружения разрабатывали 2 года
Как отмечают северокорейские государственные СМИ, разработка крылатой ракеты большой дальности продвигается вперед. Такие ракеты являются стратегическим оружием, что имеет огромное значение.
Проходит все в рамках "научного и надежного процесса разработки системы вооружения", который длится уже минимум 2 года.
За это время, в частности, провели детальные испытания ракеты, тяги двигателя на земле, управления и наведения, мощности боеголовки, а также различные летные испытания. Все испытания были успешными.
И в этот раз запуск ракеты был успешным
По данным ABC News, ракета поразила цель с расстояния 1,5 тысячи километров. Летела она примерно 2 часа.
На запуске присутствовали различные северокорейские чиновники и ученые. Посетил ли мероприятие лидер КНДР Ким Чен Ын – ни одного упоминания нет.
Недавно в КНДР проводили военный парад
9 сентября по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи в стране устроили военный парад. Правда, состоялся он без баллистических ракет.
В ночном параде приняли участие пожарные машины, трактора и колонна людей в спецодежде. Также присутствовал Ким Чен Ын.
Последний военный парад в КНДР: смотрите видео