С соответствующим заявлением выступил заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Мол, в Южной Корее "сами выбросили шанс улучшения межкорейских отношений и ответили на добрую волю враждебным действием".

К теме Нестабильный режим: почему в КНДР вновь начались проблемы

"Мы будем делать так, чтобы они ежечасно чувствовали, какой опасный выбор они сделали, к какому опасному кризису безопасности подходят сами в результате неправильного выбора", – говорится в заявлении Ким Ён Чхоля.

Чиновник сказал, что поскольку Южная Корея и США неизменно выбрали конфронтацию с КНДР, то государство не может сделать иного выбора".

Справка. Учения Соединенных Штатов и Южной Кореи ежегодно проходят в августе. Обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

КНДР не отвечает на телефонные звонки Южной Кореи

В то же время по информации Yonhap News Agency, Северная Корея перестала отвечать на телефонные звонки Южной Кореи по линиям связи и военным линиям. Это длится уже 2 дня.

В Южной Корее заявили, что утром 11 августа звонки остались без ответа, также южнокорейской стороне не удалось выйти на связь с представителями КНДР и 10 августа. Сейчас за развитием ситуации следят.