Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, объяснив, что Китай боится демонстрировать свою приверженность к России из-за санкций. Но страна сильно зависит от связей с российским диктаторским режимом.

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Какая выгода для Китая

Китай хочет продемонстрировать свою способность влиять на геополитические процессы и поэтому нуждается в определенных рычагах влияния. Нельзя утверждать, что Си Цзиньпин дал прямой приказ президенту КНДР ввести свои войска, такое вряд ли могло произойти. Но он мог просто не возражать против этого.

Это выгодно Пекину, ведь уменьшая экономическую поддержку Северной Кореи, он может влиять на страну. Например, перестает поставлять определенные компоненты для систем ПВО, ракет – Ким Чен Ын делает все, что скажут в Китае,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Отправка военных может быть одним из факторов противостояния Китая и Северной Кореи. Понятно, что просто так Ким Чен Ын не предоставит России свои войска. Он хочет получить свою выгоду, денежную компенсацию. Страна-агрессор имеет очень тяжелую финансовую ситуацию, поэтому вряд ли может платить КНДР.

Зато Китай способен помочь России, а присутствие северокорейских войск выгодно Пекину. Более того, он всегда может сказать, что к этому непричастен и все делает КНДР, поэтому надо разбираться с Ким Чен Ыном.

К тому же Си Цзиньпин таким образом продвигает свое геополитическое влияние. Страна с большим населением, экономикой и возможностью привлекать средства, очевидно, захочет влиять на глобальные процессы.

Сегодня для Китая подходящий момент, чтобы договориться с новой администрацией Белого дома о своем влиянии на Евразийском континенте. Для них этот регион очень важен, но пока неизвестно, будет ли процесс переговоров успешным,

– подытожил Валерий Клочок.