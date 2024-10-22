Похоже, их отправили на войну против Украины раньше, чтобы позже осуществить отправку контингента. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

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У России и КНДР могут возникнуть сложности на поле боя

Президент Зеленский считает, что у россиян возникнут определенные сложности с северокорейцами.

Как ими управлять, как командовать? Я имею в виду, язык общения. Думаю, это серьезные сложности,

– заметил он.

При этом, на фоне новостей о привлечении войск КНДР к войне, Украина контактирует с Южной Кореей. Зеленский отметил, что между странами "есть нормальный диалог и поддержка".

Правда, Южная Корея имеет некоторые ограничения по передаче военной помощи.

К слову, в Северной Корее впервые прокомментировали отправку своих войск на войну против Украины. Постоянный представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам назвал такую информацию "безосновательными слухами".