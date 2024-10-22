Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что тема военных КНДР, это еще и поле для информационных манипуляций.

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Для влияния на фронт нужны десятки тысяч людей

По словам Романа Свитана, для того, чтобы оказать существенное влияние на ход боевых действий в Украине, России нужно задействовать минимум несколько новых бригад. В данном случае северокрейских. Но о таком количестве пока и близко не идет речь, потому что для подготовки столь большого контингента нужны месяцы.

Реагировать нужно будет, когда на линии фронта появится от 10 тысяч воинов, то есть несколько бригад. Но даже если сейчас в КНДР начнут готовить максимально возможный контингент, это произойдет не раньше весны. Полгода на подготовку точно нужно",

– заметил Роман Свитан.

При этом, военный эксперт убежден, что все действия и перемещения вражеских союзников известны и находятся под контролем разведки Сил Обороны Украины.

Картинка для "внутреннего рынка"

С другой стороны, активную коммуникацию о войсках КНДР внутри России военный эксперт считает частью кампании по отвлечению внимания от негативных тенденций, с которыми сталкивается враг. Речь о крахе на международной арене даже в среде потенциальных союзников. Поэтому, тема армии КНДР, это попытка "продать" рядовым россиянам идею, что "с нами весь мир".

"Президент Казахстана Токаев отказался вступать в БРИКС. Это очень серьезный удар по российскому самолюбию. Также нашел повод не ехать на совещание в Казань лидер Бразилии. Это свидетельствует об очень негативной тенденции среди сторонников России. И соответственно, у Путина пытаются хоть как-то смягчить информационно этот удар", – объяснил Роман Свитан.

В свою очередь, по мнению военного эксперта, Украина умело использует этот информационный повод. Потому что привлечение Россией к войне на украинском фронте иностранных войск, это мощный дополнительный аргумент для западных партнеров Украины. И стратегическая цель здесь заключается в том, чтобы добиться большей военной помощи, а в перспективе привлечения подразделений европейских стран.

Напомним, что Отправка войск Северной Кореи в Украину приближает мир к сложным временам.