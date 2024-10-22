Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что войска КНДР в Украине – это только начало. Отсутствие должной реакции на такие события приведет к плохим последствиям по всему миру.

К теме "Запад просто провтыкал": войска КНДР помогут Путину не только на поле боя

Нужна жесткая реакция

Как отметил Буряченко, очевидно, что европейские лидеры во время встречи с Байденом ставили ему неудобные вопросы. Сейчас Соединенные Штаты достаточно слабо реагируют на отправку войск КНДР, на военные "учения" Китая вокруг Тайваня и т.п.

Так получается, что КНДР нашла в России прекрасного партнера для выхода из-под санкций. Они смогут получать от Путина все что угодно в обмен на людей. В этом контексте появление войск КНДР в Украине грозит еще худшими последствиями для мира.

Тут главный глобальный вопрос. Если Россия будет усиливать Иран и Северную Корею, то они будут активнее в своей эскалации в отношении соседей. Действия России расширяют конфликты по всему миру. Речь идет и о Ближнем Востоке, и о Средней Азии, и о Тихоокеанском регионе,

– сказал Буряченко.

Тут также есть План победы Украины, который предлагает сценарий, как силой заставить Россию к миру. Решительные действия действительно смогут спасти мир от расширения различных конфликтов. Но есть вопрос к тому, насколько партнеры готовы идти здесь на жесткие шаги.

Напомним, недавно Джо Байден сказал, что пока нет консенсуса относительно разрешения для Украины на удары дальнобойным оружием по России. Но он намекнул, что все еще может измениться.