Американский лидер высказался относительно Плана победы и ударов вглубь России западным оружием. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Байден прокомментировал План победы и удары вглубь России

Байдена спросили, может ли он изменить свою позицию относительно использования Украиной оружия большой дальности для ударов вглубь российской территории – ключевого предложения президента Украины Владимира Зеленского.

Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса по дальнобойному оружию нет,

– ответил президент США.

В то же время журналистка спросила Байдена, есть ли консенсус среди партнеров относительно Плана победы. На это американский глава сказал, что союзники будут поддерживать Украину и убедятся, что наше государство будет иметь все необходимые возможности для отражения вражеской агрессии.

К слову, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США поддерживают украинский План победы. В то же время американский чиновник отметил, что в администрации Байдена еще детально изучают каждый отдельный пункт этого документа.