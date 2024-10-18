Об этом на брифинге сообщил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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Поддержка США Плана победы Зеленского

Очевидно, что мы все еще рассматриваем его (План мира – 24 Канал) в деталях. Поэтому я не собираюсь вдаваться в подробности каждого отдельного пункта. Но скажу, что, как мы четко дали понять, мы поддерживаем план президента Зеленского по справедливому миру,

– сказал Кирби.

В то же время представитель Белого дома убедил Вашингтон не будет вести дискуссий по Украине без участия украинских представителей. В то же время он добавил, что США не будут вести никаких дискуссий с иностранными лидерами, которые не соответствуют Плану победы Зеленского.

Заметим, что План победы предусматривает приглашение Украины в НАТО; укрепление обороны, в частности снятие ограничения на использование оружия; пакет сдерживания на территории Украины для противодействия любым угрозам; развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций. Кроме этого, после окончания войны украинские военные могут применять свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы.

Интересно, что постоянный представитель США при НАТО посол Джулианна Смит заявила, что Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в ближайшее время.