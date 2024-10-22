Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що війська КНДР в Україні – це лише початок. Відсутність належної реакції на такі події призведе до поганих наслідків по всьому світі.

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Потрібна жорстка реакція

Як наголосив Буряченко, очевидно, що європейські лідери під час зустрічі з Байденом ставили йому незручні питання. Наразі Сполучені Штати досить кволо реагують на відправку військ КНДР, на військові "навчання" Китаю навколо Тайваню тощо.

Так виходить, що КНДР знайшла в Росії прекрасного партнера для виходу з-під санкцій. Вони зможуть отримувати від Путіна усе що завгодно в обмін на людей. В цьому контексті поява військ КНДР в Україні загрожує ще гіршими наслідками для світу.

Тут головне глобальне питання. Якщо Росія підсилюватиме Іран та Північну Корею, то вони будуть активніші у своїй ескалації щодо сусідів. Дії Росії розширюють конфлікти по всьому світу. Йдеться і про Близький Схід, і про Середню Азію, і про Тихоокеанський регіон,

– сказав Буряченко.

Тут також є План перемоги України, який пропонує сценарій, як силою змусити Росію до миру. Рішучі дії дійсно зможуть врятувати світ від розширення різних конфліктів. Але є питання до того, наскільки партнери готові йти тут на жорсткі кроки.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден сказав, що поки немає консенсусу щодо дозволу для України на удари далекобійною зброєю по Росії. Але він натякнув, що все ще може змінитися.