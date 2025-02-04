Вероятной причиной ухода войск КНДР являются большие потери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Вернутся ли солдаты КНДР к боям в Курской области

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что пока нет окончательного понимания, вернут ли военных КНДР к участию в штурмовых действиях в Курской области.

Также в ЦПД подтвердили, что в течение нескольких недель они действительно не участвуют в штурмах.

Напомним, северокорейские войска, вероятно, прекратили участие в боевых действиях в Курской области из-за значительных потерь. Их присутствие на линии фронта не фиксировалось около двух недель, то есть с середины января.

Источники New York Times предполагали, что отвод мог быть временным. Ранее западные источники сообщали BBC, что к середине января в Курской области могло погибнуть около тысячи северокорейских военных.