В районе разграничения между Южной Кореей и КНДР прогремел взрыв. Власти Южной Кореи сообщают, что их северные соседи взорвали узел связи, объединявший две части полуострова.

Взрыв прогремел в приграничном городе Кэсон, который расположен на территории КНДР, сообщает издание Yonhap.

Важно Корейцы на грани войны: КНДР заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону

Центр связи, который сейчас взорвали, ранее использовался двумя государствами для переговоров. В напряженных отношениях двух государств это был едва ли не единственный способ общения.

Впрочем власти Северной Кореи обвиняют Юг в том, что они никак не препятствовали своим перебежчикам передавать антивластные листовки в КНДР. Кроме того, Пхеньян также недоволен тем, что власть Южной Кореи не препятствует ее гражданам бежать на Юг через демилитаризованную зону.

Город Кэсон: карта

Противостояние Юга и Севера Кореи: коротко

Оно длится еще с 40-х годов прошлого века. До Второй мировой войны Корея была оккупирована Японией, но потом получила относительную свободу.

После войны Север Корейского полуострова оккупировал СССР, а Юг – США. Переговоры об объединении двух государств провалились. Каждое из них хочет под свой контроль территорию всего полуострова.

В дальнейшем судьбы обеих частей развивались по-разному. Это замечательный пример того, как по разные стороны одной демилитаризованной линии процветают демократия и авторитаризм.

Сейчас отношения между двумя частями полуострова снова начали накаляться, а КНДР угрожает направить свои войска в демилитаризованную зону.