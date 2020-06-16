У районі розмежування між Південною Кореєю і КНДР пролунав вибух. Влада Південної Кореї повідомляє, що їхні північні сусіди підірвали вузол зв'язку, що об'єднював дві частини півострова.

Вибух пролунав у прикордонному місті Кесон, що розташоване на території КНДР, повідомляє видання Yonhap.

Важливо Корейці на межі війни: КНДР заявила про намір ввести війська у демілітаризовану зону

Центр зв'язку, який зараз підірвали, раніше використовувався двома державами для переговорів. У напружених відносинах двох держав це був чи не єдиний спосіб спілкування.

Втім влада Північної Кореї звинувачує Південь у тому, що вони ніяк не перешкоджали своїм перебіжчикам передавати антивладні листівки в КНДР. Крім того, Пхеньян також незадоволений тим, що влада Південної Кореї не перешкоджає її громадянам втікати на Південь через демілітаризовану зону.

Місто Кесон: карта

Протистояння Півдня і Півночі Кореї: коротко

Воно триває ще з 40-их років минулого століття. До Другої світової війни Корея була окупована Японією, але потім отримала відносну свободу.

Після війни Північ Корейського півострова окупував СРСР, а Південь – США. Переговори про об'єднання двох держав провалилися. Кожна з них хоче під свій контроль територію усього півострова.

Надалі долі обох частин розвивалися по-різному. Це чудовий приклад того, як по різні боки однією демілітаризованої лінії процвітають демократія й авторитаризм.

Нині відносини між двома частинами півострова знову почали загострюватися, а КНДР погрожує направити свої війська в демілітаризовану зону.