Корейці на межі війни: КНДР заявила про намір ввести війська у демілітаризовану зону
Генштаб армії комуністичної Північної Кореї увечері 15 червня оприлюднила заяву, у якій мовиться про наміри ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю. У такий спосіб північнокорейці хочуть перетворити кордон у фортецю – під своїм контролем.
Текст заяви КНА (Корейська народна армія – збройні сили Північної Кореї) опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
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КНДР погрожує ввести війська у демілітаризовану зону
У заяві прямим текстом мовиться, що КНА "пильно стежить за поточною ситуацією, коли відносини між Північчю і Півднем стають все гіршими й гіршими".
"Ми повністю готові забезпечити військовими засобами будь-які зовнішньополітичні рішення партії та уряду (Ким Чен Ина – 24 канал)", – заявили військові.
Саме том у штабі північнокорейських військ готують "план дій для повернення армійських підрозділів у демілітаризовані зони", щоб лінія фронту стала "фортецею пильності проти Півдня".
Щоправда, у тексті заяви мовиться і про те, що план дій має схвалити партія. Тобто, остаточного рішення з цього приводу ще немає.
Коротко про загострення стосунків Південної Кореї та КНДР
- 9 червня КНДР різко обірвала з Південною Кореєю спілкування військових і дипломатів по всіх каналах: мовляв, сусіди довели їхні стосунки до "крайньої точки", а перемовини викликають "лише розчарування".
- 13 червня сестра Кім Чен Ина – Кім Е Чжон – заявила, що Пхеньян у відповідь на "провокацію з агітаційними листівками" Сеула готовий відплатити за допомогою армії.
- 15 червня зранку міністр уніфікації Південної Кореї Кім Йон Чхоль, як повідомили у Yonhap, закликав обидві країни пам'ятати про "дух примирення" та послабити напруження у відносинах.
- І ось увечері цього ж дня армія КНДР зробила агресивну заяву у відповідь.