Генштаб армії комуністичної Північної Кореї увечері 15 червня оприлюднила заяву, у якій мовиться про наміри ввести війська в демілітаризовану зону на кордоні з Південною Кореєю. У такий спосіб північнокорейці хочуть перетворити кордон у фортецю – під своїм контролем.

Текст заяви КНА (Корейська народна армія – збройні сили Північної Кореї) опублікувало Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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КНДР погрожує ввести війська у демілітаризовану зону

У заяві прямим текстом мовиться, що КНА "пильно стежить за поточною ситуацією, коли відносини між Північчю і Півднем стають все гіршими й гіршими".

"Ми повністю готові забезпечити військовими засобами будь-які зовнішньополітичні рішення партії та уряду (Ким Чен Ина – 24 канал)", – заявили військові.

Саме том у штабі північнокорейських військ готують "план дій для повернення армійських підрозділів у демілітаризовані зони", щоб лінія фронту стала "фортецею пильності проти Півдня".

Демілітаризована зона – це і кордон між КНДР та Південною Кореєю, і лінія фронту. Формально Північна та Південна Корея досі перебувають у стані війни (після боїв 1950 – 1953 років мирної угоди так і не підписали).

Щоправда, у тексті заяви мовиться і про те, що план дій має схвалити партія. Тобто, остаточного рішення з цього приводу ще немає.

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