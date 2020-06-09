Північна Корея вирішила обірвати усі лінії зв’язку із Південною Кореєю. Це перший крок до повного припинення перемовин між країнами.

Рішення про припинення зв'язку прийняла сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон (Kim Yo Jong), з посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA повідомляє AFP.

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Окрім того, також буде обірвано усі військові та політичні зв’язки.

В чому причина такого різкого рішення

В КНДР це називають захистом від "зради південнокорейської влади". Влада КНДР вважає, що Південна Корея довела їхні стосунки до "крайньої точки", а перемовини між країнами викликають "лише розчарування".

Причиною цьому послужив той факт, що у Південній Кореї ніяк не перешкоджають пересилати агітаційні листівки на територію КНДР. При цьому це робиться за допомогою повітряних кульок. Пересилають їх біженці з Північної Кореї, а в самих агітках міститься критика Кім Чен Ина.

Відтак, окрім розриву зв'язку, Офіційний Пхеньян також погрожує закрити міжкорейський офіс зв’язків та інші спільні проєкти, якщо Південна Корея не завадить "перебіжчикам надсилати політичні листівки на Північ".

Історична зустріч

З 2018 року між Південною Кореєю та КНДР почали покращуватися стосунки. За цей час лідери обох країни провели три офіційні зустрічі. Одна з них відбулася у південній частині демілітаризованої зони. Відтак Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї після майже 70-річної війни.