Закрита комуністична держава нелегально заробляє мільярди доларів США, які пускаютья на розвиток ядерної зброї. 24 канал подивився, як це вдалося режиму Кім Чен Ина.

Відмивання мільярдів на бомби та ракети

Балістичні ракети КНДР / Фото Global News

КНР та Північна Корея на пару використовують міжнародну фінансову систему, щоб відмивати кошти та спрямовувати їх на ядерну та ракетну програму Кім Чен Ина. Про це оголосив департамент юстиції США у спеціальному звинуваченні, повідомляє 24 канал.

Серед тих, кому безпосередньо закидають звинувачення, 28 громадян КНДР та п'ятеро – китайських. Офіційні чиновники кажуть, що це – найбільша справа з порушення режиму санкцій з боку Півночі.

Читайте ще Пропаганда та контрабанда: що відомо про сестру лідера КНДР

Вони нібито створили 250 підставних компаній та "викачали" з 2013 року 2,5 млрд доларів США з міжнародної фінансової системи. Відомо, що таке вже робили раніше: одна з китайських компаній, Mingzheng International, вже стала об'єктом переслідування в 2017 році як "ширма" для для банку КНДР.

Підставні офіси були створені у Китаї, Лівії, Австрії, Кувейті, Тайланді та Росії. Як тільки уряд знаходив їх, вони зачинялися, але відкривалися інші і їх навіть ставало більше. Окрім цього, КНДР вдавался до незаконних угод з нафтою, вугіллям та зброєю заради отримання іноземної валюти за допомогою своїх закордонних агентів. Росія та Китай послабили санкції та допомогають КНДР їх обходити. Нафту, наприклад, могли передавати з одного судна на інше у міжнародних водах.

Основним банком у махінаціях названо Foreign Trade Bank (FTB, Банк Зовнішньої Торгівлі КНДР). Саме туди спрямовувалися відмиті кошти. З 2013 року FTB знаходиться під санкціями США. Таємне відділення, стверджують в установі, знаходиться у китайському місті Шеньян та навіть у Пекіні. Під звинувачення потрапили два колишніх очільника банку – Ко Чоль Ман та Кім Сон Уй; два ексвіце-президенти – Хан Ун та Лі Чон Нам; і Хан Кі Сон, який за даними слідства, керував таємною базою FTB у Тайському Королівстві (Тайланді) та працював у розвідці КНДР.

Отримавши гроші, банк торгував необхідні речі та матеріали, причому у компаній, яким заборонено вести бізнес з КНДР! Покупки проводилися через банки в Китаї, США та Європі. Коли транзакції помічалися як підозрілі, усі зв'язки з КНДР відкидалися.

Втім, немає лиха без добра – 63,5 млн були повернуті у вигляді активів та заморожені. Але карати великі китайські банки адміністрація Трампа поки що не наважується (хоча через стрімке погіршення відносин це скоро може змінитися – 24). Зараз ясно одне – співпрацювати з Білим Домом по темі КНДР Пекін поки що не планує.

Цим, фактично, Департамент юстиції визнає, що дипломатичні зусилля США та особисто президента Трампа щодо Кім Чен Ина зайшли у глухий кут.

Хакери та криптовалюти: як КНДР "заробляє" в інтернеті

Хакери КНДР / Колаж Coinnounce

З розвитком інтернету, а особливо криптовалют, КНДР вдається краще обходити санкції та обмеження, показує нещодавне дослідження. Зараз основний прибуток комуністичної держави – хакерство та інші форми кіберзлочинності.

Використання всесвітньої мережі зросло на 300%. Це при тому, що звичний нам інтернет доступний в КНДР менш, ніж 1% населення! Але еліта може собі дозволити скачували фільми, робили покупки онлайн та переглядали веб-сторінки ввечері та на вихідних. Зараз же інтернетом користуються і у робочий час.

Кім Третій Таємниця Кім Чен Ина: як помер батько лідера й чого чекати зараз

В основному трафік йде через Росію (раніше йшов лише через Китай). КНДР набагато краще викрадає криптовалюти й приховує свої сліди у отриманні технологій для ядерної програми. Технологія "безпечного туннелю" дозволяє перетворити інтернет на "приватну віртуальну мережу". Цим довго користувалися західні компанії для безпеки своїх транзакцій.

"Їм вдалося створити систему переміщення великих коштів по всьому світу так, щоб наші (американські – 24) санкції їх не стосувалися", –пояснила NYT Прісцилла Моріучі, яка раніше працювала в АНБ та є дослідницею КНДР та Ірану. Санкційні механізми США потрібно радикально оновити, вважає вона. Шляхом КНДР пішов і Тегеран, відзначається у дослідженні.

А збільшення числа студентів, які навчаються в Індії, Росії та Китаї, дозволяє впроваджувати інновації та технології, які раніше були доступні лише спецслужбам. Поки що найбільш успішною є атака вірусом WannaCry, який блокував комп'ютери по всьому світу, вимагаючи виплати криптовалютою.

Зараз КНДР вже навчилася виробляти свою власну віртуальну валюту через менш відому Monero (вона декларує, що приховує адреси обох сторін угоди та її суму). Ідеально для обходу санкцій, чи не так?

Криптовалюта та КНДР Це важливо, бо біржі біткоїну наразі контролюються, всі угоди публічні та їх можна відслідкувати через блокчейн (якщо прив'язати цифри та букви – адресу кожного користувача – до реальної персони, то можна за нею слідкувати). Тож хакери просто ганяли викрадену валюту через купу адрес – "сотні автоматичних транзакцій". В кінці цього "ланцюжка очищення" – чотири великих обміни. І такі "ланцюжки" можуть бути дуже довгими та дуже складними, зазначають експерти.

Це цікаво Наркоманія та життя без інтернету: 10 шокуючих фактів про КНДР

Можливо, однак, що маніпуляція фінансовою системою та вимагання все ще є більш ефективними стратегіями і Пхеньян не збирається від них відмовлятись. У 2018, наприклад, хакери Кім Чен Ина вкрали 250 млн доларів США з біржі у Південній Кореї.

Ця країна керується як злочинний синдикат, тому інтернет там досить унікальний, – зазначається у дослідженні.

Китайська допомога і тут не лишилася непоміченою: у березні 2020 року, Мінюст США звинуватив двох китайських громадян у відмиванні 100 млн доларів США для замовників в КНДР. Їх імена та 20 біткоїн-рахунків були заборонені в Сполучених Штатах. Загалом, таких рахунків нарахували 113. В Північній Кореї криптовалюти обмінювали на тверді долари або інші купюри.

КНДР продовжить розвивати свою ядерну потугу у найближчий час після того, як дипломатичні перемовини з президентом Трампом провалилися. Про це свідчить і нарада Кім Чен Ина з топ-керівництвом армії, де обговорювалися розгортання ядерних сил у постійну боєготовність та "нову політику їх подальшого збільшення". Цілком можна очікувати нових ракетих (або й ядерних тестів) в майбутньому. Наразі в КНДР є приблизно 38 готових боєголовок з потенціалом виробляти ще кілька в рік.