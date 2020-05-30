Миллиарды долларов на ядерную программу: как КНДР это удалось
Закрытое коммунистическое государство нелегально зарабатывает миллиарды долларов США, которые пускают на развитие ядерного оружия. 24 канал посмотрел, как это удалось режиму Ким Чен Ына.
Отмывание миллиардов на бомбы и ракеты
Баллистические ракеты КНДР / Фото Global News
КНР и Северная Корея на пару используют международную финансовую систему, чтобы отмывать средства и направлять их на ядерную и ракетную программу Ким Чен Ына. Об этом объявил департамент юстиции США в специальном обвинении, сообщает 24 канал.
Среди тех, кому непосредственно вменяют обвинение, 28 граждан КНДР и пятеро – китайских. Официальные чиновники говорят, что это – самое большое дело по нарушению режима санкций со стороны Севера.
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Они якобы создали 250 подставных компаний и "выкачали" с 2013 года 2,5 млрд долларов США из международной финансовой системы. Известно, что такое уже делали раньше: одна из китайских компаний, Mingzheng International, уже стала объектом преследований в 2017 году как "ширма" для банка КНДР.
Подставные офисы были созданы в Китае, Ливии, Австрии, Кувейте, Таиланде и России. Как только правительство находило их, они закрывались, но открывались другие и их даже становилось больше. Кроме этого, КНДР прибегал к незаконным сделкам с нефтью, углем и оружием ради получения иностранной валюты с помощью своих зарубежных агентов. Россия и Китай ослабили санкции и помогают КНДР их обходить. Нефть, например, могли передавать с одного судна на другое в международных водах.
Основным банком в махинациях назван Foreign Trade Bank (FTB, Банк Внешней Торговли КНДР). Именно туда направлялись отмытые средства. С 2013 года FTB находится под санкциями США. Тайное отделение, утверждают в учреждении, находится в китайском городе Шэньян и даже в Пекине. Под обвинения попали два бывших главы банка – Ко Чоль Ман и Ким Сон Уй; два экс-вице-президента – Хан Ун и Ли Чон Нам; и Хан Ки Сон, который по данным следствия, руководил тайной базой FTB в тайском Королевстве (Тайланде) и работал в разведке КНДР.
Получив деньги, банк торговал необходимые вещи и материалы, причем у компаний, которым запрещено вести бизнес с КНДР! Покупки проводились через банки в Китае, США и Европе. Когда транзакции замечались как подозрительные, все связи с КНДР отвергались.
Впрочем, нет худа без добра – 63,5 миллиона были возвращены в виде активов и заморожены. Но наказывать крупные китайские банки администрация Трампа пока не решается (хотя из-за стремительного ухудшения отношений это скоро может измениться – 24). Сейчас ясно одно – сотрудничать с Белым Домом по теме КНДР Пекин пока что не планирует.
Этим фактически Департамент юстиции признает, что дипломатические усилия США и лично президента Трампа по Ким Чен Ыну зашли в тупик.
Хакеры и криптовалюты: как КНДР "зарабатывает" в интернете
Хакеры КНДР / Коллаж Coinnounce
С развитием интернета, а особенно криптовалют, КНДР удается лучше обходить санкции и ограничения, показуывает недавнее исследование. Сейчас основной доход коммунистического государства – хакерство и другие формы киберпреступности.
Использование всемирной сети выросло на 300%. Это при том, что привычный нам интернет доступен в КНДР менее, чем 1% населения! Но элита может себе позволить скачивать фильмы, совершать покупки онлайн и просматривать веб-страницы вечером и на выходных. Сейчас же интернетом пользуются и в рабочее время.
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В основном трафик идет через Россию (раньше шел только через Китай). КНДР гораздо лучше похищает криптовалюты и скрывает свои следы в получении технологий для ядерной программы. Технология "безопасного туннеля" позволяет превратить интернет в "виртуальную частную сеть". Этим долго пользовались западные компании для безопасности своих транзакций.
"Им удалось создать систему перемещения больших средств по всему миру так, чтобы наши (американские – 24) санкции их не касались", – пояснила NYT Присцилла Мориучи, которая ранее работала в АНБ и является специалистом по КНДР и Ирану. Санкционные механизмы США нужно радикально обновить, считает она. Путем КНДР пошел и Тегеран, отмечается в исследовании.
А увеличение числа студентов, обучающихся в Индии, России и Китае, позволяет внедрять инновации и технологии, которые ранее были доступны только спецслужбам. Пока что наиболее успешной является атака вирусом WannaCry, который блокировал компьютеры по всему миру, требуя выплаты в криптовалюте.
Сейчас КНДР уже научилась вырабатывать свою собственную виртуальную валюту через менее известную Monero (она декларирует, что скрывает адреса обеих сторон сделки и ее сумму). Идеально для обхода санкций, не так ли?
Криптовалюта и КНДРЭто важно, потому что биржи биткоина сейчас контролируются, все сделки публичные и их можно отследить через блокчейн (если привязать цифры и буквы – адрес каждого пользователя – к реальной персоне, то можно за ней следить). Поэтому хакеры просто гоняли похищенную валюту через кучу адресов – "сотни автоматических транзакций". В конце этой "цепочки очистки" четыре больших обмена. И такие "цепочки" могут быть очень длинными и очень сложными, отмечают эксперты.
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Возможно, однако, что манипуляция финансовой системой и вымогательство все еще являются более эффективными стратегиями и Пхеньян не собирается от них отказываться. В 2018, например, хакеры Ким Чен Ына украли 250 млн долларов США на бирже в Южной Корее.
Этой страной руководят как преступным синдикатом, поэтому интернет там достаточно уникальный,
– отмечается в исследовании.
Китайская помощь и здесь не осталась незамеченной: в марте 2020 года, Минюст США обвинил двух китайских граждан в отмывании 100 млн долларов США для заказчиков в КНДР. Их имена и 20 биткоин-счетов были запрещены в Соединенных Штатах. В общем, таких счетов насчитали 113. В Северной Корее криптовалюты обменивали на твердые доллары или другие купюры.
КНДР продолжит развивать свою ядерную мощь в ближайшее время после того, как дипломатические переговоры с президентом Трампом провалились. Об этом свидетельствует и совещание Ким Чен Ына с топ-руководством армии, где обсуждалось развертывание ядерных сил в постоянную боеготовность и "новая политика их дальнейшего увеличения". Вполне можно ожидать новых ракетных (или ядерных тестов) в будущем. Сейчас в КНДР примерно 38 готовых боеголовок с потенциалом производить еще несколько в год.