Закрытое коммунистическое государство нелегально зарабатывает миллиарды долларов США, которые пускают на развитие ядерного оружия. 24 канал посмотрел, как это удалось режиму Ким Чен Ына.

Отмывание миллиардов на бомбы и ракеты



Баллистические ракеты КНДР / Фото Global News

КНР и Северная Корея на пару используют международную финансовую систему, чтобы отмывать средства и направлять их на ядерную и ракетную программу Ким Чен Ына. Об этом объявил департамент юстиции США в специальном обвинении, сообщает 24 канал.

Среди тех, кому непосредственно вменяют обвинение, 28 граждан КНДР и пятеро – китайских. Официальные чиновники говорят, что это – самое большое дело по нарушению режима санкций со стороны Севера.

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Они якобы создали 250 подставных компаний и "выкачали" с 2013 года 2,5 млрд долларов США из международной финансовой системы. Известно, что такое уже делали раньше: одна из китайских компаний, Mingzheng International, уже стала объектом преследований в 2017 году как "ширма" для банка КНДР.

Подставные офисы были созданы в Китае, Ливии, Австрии, Кувейте, Таиланде и России. Как только правительство находило их, они закрывались, но открывались другие и их даже становилось больше. Кроме этого, КНДР прибегал к незаконным сделкам с нефтью, углем и оружием ради получения иностранной валюты с помощью своих зарубежных агентов. Россия и Китай ослабили санкции и помогают КНДР их обходить. Нефть, например, могли передавать с одного судна на другое в международных водах.

Основным банком в махинациях назван Foreign Trade Bank (FTB, Банк Внешней Торговли КНДР). Именно туда направлялись отмытые средства. С 2013 года FTB находится под санкциями США. Тайное отделение, утверждают в учреждении, находится в китайском городе Шэньян и даже в Пекине. Под обвинения попали два бывших главы банка – Ко Чоль Ман и Ким Сон Уй; два экс-вице-президента – Хан Ун и Ли Чон Нам; и Хан Ки Сон, который по данным следствия, руководил тайной базой FTB в тайском Королевстве (Тайланде) и работал в разведке КНДР.

Получив деньги, банк торговал необходимые вещи и материалы, причем у компаний, которым запрещено вести бизнес с КНДР! Покупки проводились через банки в Китае, США и Европе. Когда транзакции замечались как подозрительные, все связи с КНДР отвергались.

Впрочем, нет худа без добра – 63,5 миллиона были возвращены в виде активов и заморожены. Но наказывать крупные китайские банки администрация Трампа пока не решается (хотя из-за стремительного ухудшения отношений это скоро может измениться – 24). Сейчас ясно одно – сотрудничать с Белым Домом по теме КНДР Пекин пока что не планирует.

Этим фактически Департамент юстиции признает, что дипломатические усилия США и лично президента Трампа по Ким Чен Ыну зашли в тупик.

Хакеры и криптовалюты: как КНДР "зарабатывает" в интернете



Хакеры КНДР / Коллаж Coinnounce

С развитием интернета, а особенно криптовалют, КНДР удается лучше обходить санкции и ограничения, показуывает недавнее исследование. Сейчас основной доход коммунистического государства – хакерство и другие формы киберпреступности.

Использование всемирной сети выросло на 300%. Это при том, что привычный нам интернет доступен в КНДР менее, чем 1% населения! Но элита может себе позволить скачивать фильмы, совершать покупки онлайн и просматривать веб-страницы вечером и на выходных. Сейчас же интернетом пользуются и в рабочее время.

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В основном трафик идет через Россию (раньше шел только через Китай). КНДР гораздо лучше похищает криптовалюты и скрывает свои следы в получении технологий для ядерной программы. Технология "безопасного туннеля" позволяет превратить интернет в "виртуальную частную сеть". Этим долго пользовались западные компании для безопасности своих транзакций.

"Им удалось создать систему перемещения больших средств по всему миру так, чтобы наши (американские – 24) санкции их не касались", – пояснила NYT Присцилла Мориучи, которая ранее работала в АНБ и является специалистом по КНДР и Ирану. Санкционные механизмы США нужно радикально обновить, считает она. Путем КНДР пошел и Тегеран, отмечается в исследовании.

А увеличение числа студентов, обучающихся в Индии, России и Китае, позволяет внедрять инновации и технологии, которые ранее были доступны только спецслужбам. Пока что наиболее успешной является атака вирусом WannaCry, который блокировал компьютеры по всему миру, требуя выплаты в криптовалюте.

Сейчас КНДР уже научилась вырабатывать свою собственную виртуальную валюту через менее известную Monero (она декларирует, что скрывает адреса обеих сторон сделки и ее сумму). Идеально для обхода санкций, не так ли?

Криптовалюта и КНДРЭто важно, потому что биржи биткоина сейчас контролируются, все сделки публичные и их можно отследить через блокчейн (если привязать цифры и буквы – адрес каждого пользователя – к реальной персоне, то можно за ней следить). Поэтому хакеры просто гоняли похищенную валюту через кучу адресов – "сотни автоматических транзакций". В конце этой "цепочки очистки" четыре больших обмена. И такие "цепочки" могут быть очень длинными и очень сложными, отмечают эксперты.

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Возможно, однако, что манипуляция финансовой системой и вымогательство все еще являются более эффективными стратегиями и Пхеньян не собирается от них отказываться. В 2018, например, хакеры Ким Чен Ына украли 250 млн долларов США на бирже в Южной Корее.

Этой страной руководят как преступным синдикатом, поэтому интернет там достаточно уникальный,

– отмечается в исследовании.

Китайская помощь и здесь не осталась незамеченной: в марте 2020 года, Минюст США обвинил двух китайских граждан в отмывании 100 млн долларов США для заказчиков в КНДР. Их имена и 20 биткоин-счетов были запрещены в Соединенных Штатах. В общем, таких счетов насчитали 113. В Северной Корее криптовалюты обменивали на твердые доллары или другие купюры.

КНДР продолжит развивать свою ядерную мощь в ближайшее время после того, как дипломатические переговоры с президентом Трампом провалились. Об этом свидетельствует и совещание Ким Чен Ына с топ-руководством армии, где обсуждалось развертывание ядерных сил в постоянную боеготовность и "новая политика их дальнейшего увеличения". Вполне можно ожидать новых ракетных (или ядерных тестов) в будущем. Сейчас в КНДР примерно 38 готовых боеголовок с потенциалом производить еще несколько в год.