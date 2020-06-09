Северная Корея решила оборвать все линии связи с Южной Кореей. Это первый шаг к полному прекращению переговоров между странами.

Решение о прекращении связи приняла сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон (Kim Yo Jong), со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA сообщает AFP.

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Кроме того, также будут оборваны все военные и политические связи.

В чем причина такого резкого решения

В КНДР это называют защитой от "измены южнокорейской власти". Власть КНДР считает, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки", а переговоры между странами вызывают "лишь разочарование".

Причиной этому послужил тот факт, что в Южной Корее никак не препятствуют пересылке агитационныех листовок на территории КНДР. При этом это делается с помощью воздушных шариков. Пересылают их беженцы из Северной Кореи, а в самих агитках содержится критика Ким Чен Ына.

Следовательно, кроме разрыва связи, официальный Пхеньян также пригрозил закрыть межкорейский офис связей и другие совместные проекты, если Южная Корея не помешает "перебежчикам присылать политические листовки на Север".

Историческая встреча

С 2018 года между Южной Кореей и КНДР начали улучшаться отношения. За это время лидеры обеих страны провели три официальные встречи. Одна из них состоялась в южной части демилитаризованной зоны. Затем Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи после почти 70-летней войны.