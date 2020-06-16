Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовала заявление, в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Таким образом северокорейцы хотят превратить границу в крепость – под своим контролем.

Текст заявления КНА (Корейская народная армия – вооруженные силы Северной Кореи) опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

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КНДР угрожает ввести войска в демилитаризованную зону

В заявлении прямым текстом говорится, что КНА "пристально следит за текущей ситуацией, когда отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже ".

"Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства (Ким Чен Ына – 24 канал)", – заявили военные.

Именно потому в штабе северокорейских войск готовят " план действий для возвращения армейских подразделений в демилитаризованную зону ", чтобы линия фронта стала "крепостью бдительности против Юга".

Демилитаризованная зона – это и граница между КНДР и Южной Кореей, и линия фронта. Формально Северная и Южная Корея до сих пор находятся в состоянии войны (после боев 1950 – 1953 лет мирного договора так и не подписали).

Правда, в тексте заявления говорится и о том, что план действий должна одобрить партия. То есть, окончательного решения по этому поводу пока нет.

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