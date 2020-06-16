Корейцы на грани войны: КНДР заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону
Генштаб армии коммунистической Северной Кореи вечером 15 июня обнародовала заявление, в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей. Таким образом северокорейцы хотят превратить границу в крепость – под своим контролем.
Текст заявления КНА (Корейская народная армия – вооруженные силы Северной Кореи) опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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КНДР угрожает ввести войска в демилитаризованную зону
В заявлении прямым текстом говорится, что КНА "пристально следит за текущей ситуацией, когда отношения между Севером и Югом становятся все хуже и хуже".
"Мы полностью готовы обеспечить военными средствами любые внешнеполитические решения партии и правительства (Ким Чен Ына – 24 канал)", – заявили военные.
Именно потому в штабе северокорейских войск готовят "план действий для возвращения армейских подразделений в демилитаризованную зону", чтобы линия фронта стала "крепостью бдительности против Юга".
Правда, в тексте заявления говорится и о том, что план действий должна одобрить партия. То есть, окончательного решения по этому поводу пока нет.
Коротко об обострении отношений Южной Кореи и КНДР
- 9 июня КНДР резко оборвала с Южной Кореей общение военных и дипломатов по всем каналам: мол, соседи довели их отношения до "крайней точки", а переговоры вызывают "только разочарование".
- 13 июня сестра Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – заявила, что Пхеньян в ответ на "провокацию с агитационными листовками" Сеула готов отплатить с помощью армии.
- 15 июня утром министр унификации Южной Кореи Ким Йон Чхоль, как сообщили в Yonhap, призвал обе страны помнить о "духе примирения" и ослабить напряжение в отношениях.
- И вот вечером этого же дня армия КНДР сделала агрессивное заявление в ответ.