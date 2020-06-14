Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что может привлечь армию в ответ на действия Южной Кореи. Она отдала распоряжение принять решительные меры.

Сейчас отношения между КНДР и Южной Кореей остаются напряженными. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи.

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Заявление Ким Е Чжон

Сестра лидера КНДР предупредила Сеул о наступлении "печальных и тяжелых времен".

Для намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейской власти, скажу, что право на дальнейшие шаги против врага будет передано генеральному штабу Корейской народной армии,

– заявила Ким Е Чжон.

Она добавила, что армия "определит меры, чтобы охладить недовольство нашего народа – и обязательно их применит".