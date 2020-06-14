Сестра Ким Чен Ына пригрозила применить армию против Южной Кореи
Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что может привлечь армию в ответ на действия Южной Кореи. Она отдала распоряжение принять решительные меры.
Сейчас отношения между КНДР и Южной Кореей остаются напряженными. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на заявление, распространенное Центральным телеграфным агентством Кореи.
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Заявление Ким Е Чжон
Сестра лидера КНДР предупредила Сеул о наступлении "печальных и тяжелых времен".
Для намека на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейской власти, скажу, что право на дальнейшие шаги против врага будет передано генеральному штабу Корейской народной армии,
– заявила Ким Е Чжон.
Она добавила, что армия "определит меры, чтобы охладить недовольство нашего народа – и обязательно их применит".
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Что известно о конфликте между КНДР и Южной Кореей
- С 2018 года между Южной Кореей и КНДР начали улучшаться отношения. За это время лидеры обеих стран провели три официальные встречи. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи после почти 70-летней войны.
- Однако сейчас ситуация вновь накалилась. Причиной этому послужил тот факт, что в Южной Корее никак не препятствуют пересылке агитационных листовок на территорию КНДР. При этом это делается с помощью воздушных шариков. Пересылают их беженцы из Северной Кореи, в листовках они критикуют Ким Чен Ына.
- КНДР неоднократно критиковала Южную Корею за листовки, которые распространялись через общую границу. За это Пхеньян закрыл свой Межкорейский офис связи и заблокировал все линии контактов с Сеулом