Сестра лідера КНДР попередила Сеул про настання "сумних і тяжких часів".

Для натяку на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на подальші кроки проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії,

– заявила Кім Е Чжон.

Вона додала, що армія "визначить заходи, аби охолодити невдоволення нашого народу – і обов'язково їх застосує".

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