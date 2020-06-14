Сестра Кім Чен Ина пригрозила застосувати армію проти Південної Кореї
Сестра лідера КНДР Кім Е Чжон заявила, що може залучити армію у відповідь на дії Південної Кореї. Вона віддала розпорядження вжити рішучих заходів.
Наразі стосунки між КНДР та Південною Кореєю залишаються напруженими. Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на заяву, поширену Центральним телеграфним агентством Кореї.
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Заява Кім Е Чжон
Сестра лідера КНДР попередила Сеул про настання "сумних і тяжких часів".
Для натяку на наш подальший план, який викликає занепокоєння у південнокорейської влади, скажу, що право на подальші кроки проти ворога буде передано генеральному штабу Корейської народної армії,
– заявила Кім Е Чжон.
Вона додала, що армія "визначить заходи, аби охолодити невдоволення нашого народу – і обов'язково їх застосує".
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Що відомо про конфлікт між КНДР та Південною Кореєю
- З 2018 року між Південною Кореєю та КНДР почали покращуватися стосунки. За цей час лідери обох країни провели три офіційні зустрічі. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї після майже 70-річної війни.
- Однак зараз ситуація знов загострилася. Причиною цьому послужив той факт, що у Південній Кореї ніяк не перешкоджають пересилати агітаційні листівки на територію КНДР. При цьому це робиться за допомогою повітряних кульок. Пересилають їх біженці з Північної Кореї, у листівках вони критикують Кім Чен Ина.
- КНДР неодноразово критикувала Південну Корею за листівки, які поширювалися через спільний кордон. Через це Пхеньян закрив свій Міжкорейський офіс зв'язку і заблокував усі лінії контактів із Сеулом