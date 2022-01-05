КНДР запустила ракету впервые за почти 2 месяца. Это свидетельствует, что страна сосредоточилась на расширении собственного арсенала.
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Реакция США и Японии
Пресс-служба ВС США также сообщила, что очевидно КНДР запустила баллистическую ракету. Это не представляет угрозы для Штатов или их союзников.
Береговая охрана Японии уже сообщила, что ракета приземлилась в Японское море. В то же время, по предварительным данным, она находится за пределами экономической зоны Японии.
Запуск ракет в октябре
- Предыдущий запуск ракет КНДР осуществила в октябре 2021 года. Тогда страна запустила 2 ракеты в сторону Японского моря.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал действия КНДР как крайне досадные.
- Тогда информацию о ракетных испытаниях Северной Кореи также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.