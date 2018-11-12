КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

Выполняя соглашение, заключенное две недели назад, Сеул и Пхеньян начали ликвидацию пограничных постов в демилитаризованной зоне на общей границе. Там будет снесено 20 постов.

Об этом сообщило издание DW.

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Отмечается, что на территории КНДР размещено около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, в Южной Корее – около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех постов.

Единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты двух стран стоят прямо друг против друга, является приграничное село Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова. После отвода вооружения и сноса часовых постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.