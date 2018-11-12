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      Пхеньян раскритиковал проведение совместных военных учений Южной Кореей и США

      2 Читати новину українською
      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / 24 Канал

      КНДР жестко раскритиковала восстановления Республикой Корея и США совместных военных учений.

      Об этом сообщил центральное издание страны Nodong Sinmu.

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      Газета призвала Южную Корею и США к "разумному поведению" и отказа от "анахроничных" военных акций.

      Сеул и Вашингтон на прошлой неделе, после полугодового перерыва, провели совместные учения морской пехоты на уровне батальонов KMEP (The Korea Marine Exercise Program). В маневрах приняли участие около 500 бойцов с обеих сторон, а также десантно-штурмовые боевые машины пехоты. Целью тренировок, стала "поддержка совместного оборонного состояния" и повышения уровня взаимодействия.

      Сначала на 2018 год было запланировано 18 раундов таких маневров, однако часть из них была отменена на фоне улучшения отношений между Сеулом и Пхеньяном, и поэтому их было проведено только 11. На 2019 запланировано 24 серии совместных маневров морских пехотинцев.

      В Сеуле при этом выражали надежду, что КНДР воздержится от критики этих учений, поскольку их масштаб невелик. Ранее Южная Корея и США отменили крупные учения Ulchi Freedom Guardian, которые должны были состояться в августе, и маневры ВВС Vigilant Ace, запланированные на декабрь.

      Теги: Новости политики Новости США Южная Корея КНДР
      Источник: 24 Канал
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