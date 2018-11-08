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      Трамп очертил планы о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном

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      Трамп рассказал, когда снова встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном
      Трамп рассказал, когда снова встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заверил, что пока не спешит встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, это произойдет не раньше чем в начале 2019 года.

      Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.

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      "Что касается встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, она состоится в какой-то момент в начале следующего года", – отметил президент США.

      Также Трамп отметил, что пока "не спешит", поскольку санкции против КНДР работают, а Пхеньян не запускает больше ракеты ".

      Мы очень довольны, как обстоят дела с Северной Кореей. Мы думаем, что все идет хорошо. Мы не спешим, Время для снятия американских санкций с КНДР еще не пришло. Санкции продолжаются ... Я бы хотел снять санкции, но власти Северной Корее тоже должны реагировать,
      –подчеркнул политик.

      Кроме того, хозяин Белого дома добавил, что запланированная встреча между государственным секретарем США Майком Помпео и официальными лицами КНДР будет перенесена.

      Трамп прокомментировал грядущую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном: смотрите видео

      Напомним, на исторической встрече в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшения отношений между двумя странами. В частности, американский президент обещал добиться скорейшего прекращения состояния войны на Корейском полуострове, которая завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.

      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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