Исторический визит: Ким Чен Ын посетит Южную Корею
Во время выступления перед парламентом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын вскоре посетит Сеул. При этом южнокорейский лидер не уточнил детали и дату визита.
Об этом сообщает АР.
По словам Мун Чжэ Ина, скоро состоится второй саммит лидеров США и Северной Кореи. Он также отметил, что, как ожидается, в ближайшее время Северную Корею посетит лидер Китая Си Цзиньпин.
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Ким Чен Ын может приехать в Россию, а еще встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Напомним, в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.
Источник: 24 Канал
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