Второй саммит США - КНДР может пройти в начале января, – СМИ

Новая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в январе 2019 года.

Об этом сообщила южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне.

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Отмечается, что американская администрация хочет провести саммит до 10 января 2019 года, место проведения встречи еще не определено.

Ранее Майк Помпео в эфире телеканала CBS рассказал, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести следующую встречу в октябре этого года.

Напомним, на исторической встрече в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшения отношений между двумя странами. В частности, американский президент обещал добиться скорейшего прекращения состояния войны на Корейском полуострове, которая завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.