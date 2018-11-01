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      Історичний візит: Кім Чен Ин відвідає Південну Корею

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      Кім Чен Ин відвідає Південну Корею
      Кім Чен Ин відвідає Південну Корею / Фото з вільних мереж

      Під час виступу перед парламентом президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що глава КНДР Кім Чен Ин невдовзі відвідає Сеул. При цьому південнокорейський лідер не уточнив деталі і дату візиту.

      Про це повідомляє АР.

      За словами Мун Чже Іна, скоро відбудеться другий саміт лідерів США та Північної Кореї. Він також зазначив, що, як очікується, найближчим часом Північну Корею відвідає лідер Китаю Сі Цзіньпін.

      Читайте також: Другий саміт США – КНДР може пройти на початку січня, – ЗМІ

      Кім Чен Ин також може приїхати в Росію, а ще зустрітися з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

      Нагадаємо, у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

      Теги: Новини політики Кім Чен Ин КНДР Південна Корея
      Джерело: 24 Канал
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